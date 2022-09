Italiano: “Non voglio parlare degli episodi, il responsabile sono io”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bologna, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha analizzato così la partita: “Mi preoccupa il fatto che non vinciamo le partite e che alcuni episoci ci stanno girando sempre male. Oggi ci abbiamo messo del nostro per perderla, abbiamo fatto dei regali all’avversario. Dopo il vantaggio non avremmo mai dovuto pensare di tornare a casa con 0 punti. Responsabilità più mie che degli altri, ma di tutti. E infine, mi dispiace per Dodò, un giocatore che stava entrando a pieno regime. Non credo che la squadra sia nel pallone. Questa partita è stata persa perché non abbiamo calcolato il pericolo di quei due palloni persi in maniera corretta. Oggi abbiamo regalato la vittoria al Bologna. Se tra sei/sette partite continuerà così allora potremo definirci ‘nel pallone'”. Riguardo al secondo gol del Bologna ha detto: “Le responsabilità sono mie, nostre. I gol sono entrambi errori nostri e perdiamo una partita impossibile da perdere”.

Foto: Twitter Fiorentina