Italiano: “Non sono infastidito dalle voci sul mio futuro”

“Ti infastidiscono le voci sul futuro”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così risposto alla domanda: “Personalmente non mi dà fastidio nulla, ho la massima attenzione e concentrazione verso il mio lavoro con i ragazzi, per arrivare a traguardi come lo scorso anno che tutti vogliamo rivivere. Qualsiasi discorso non mi tocca, non mi interessa e non mi disturba. A un mese e mezzo dalla fine, con partite così importante, mi interessa solo la preparazione alle partite e vedere i ragazzi esprimersi al massimo. Quello è l’unico pensiero”.

Foto: Instagram Fiorentina