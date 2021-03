Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-1: “Stiamo incominciando a fare qualcosa che non mi piace. Facciamo 45 minuti bene e gli altri meno. Non possiamo accontentarci di fare un primo tempo di ottimo livello, così è pericoloso, dobbiamo mettere a posto questo aspetto”.