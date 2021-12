Italiano: “Non dobbiamo montarci la testa. Dragowski out”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa, ha analizzato la partita di domani contro il Benevento, match valevole per la Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Come non ci s monta la testa? In modo naturale perché non abbiamo fatto niente, abbiamo solo fatto tre risultati importanti che volevamo, soprattutto dopo la sconfitta di Empoli che brucia ancora nonostante i successi. Abbiamo reagito bene, sappiamo che è lunga e difficile, domani dobbiamo onorare la Coppa Italia, poi le ultime di campionato dove dobbiamo fare più punti possibili”.

Sugli infortunati: “Tutti stanno bene, perché alla fine quando ottieni questi risultati si lavora con entusiasmo. L’unico out è Dragowski ma presto tornerà anche lui in gruppo. Per il resto ci sono tutti e cercheremo di mandare in campo la squadra migliore”.

Foto: Twitter Fiorentina