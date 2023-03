Italiano non ci sta: “Il pugno dato a Bianco è una vergogna! Ha il naso rotto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dell’episodio che ha coinvolto Alessandro Bianco: “Il pugno dato a Bianco è una roba vergognosa, non se lo aspettava nemmeno. Ha il naso rotto. Sembrava una festa, anche loro con uno stadio così pieno hanno spinto i loro giocatori e questo gesto rovina tutto, nonostante anche la vittoria. Sul resto sono contento. E’ stato detto che facciamo fatica a recuperare, ma contro una squadra che era partita con l’intenzione di batterci l’abbiamo ribaltata e l’abbiamo vinta. Siamo orgogliosi di questo risultato. Un ragazzo di 20 anni che subisce una cosa del genere macchia una partita e al bel pubblico che ho visto stasera. Abbiamo studiato bene il Sivasspor e sapevamo di cose erano capaci. Un grande in bocca al lupo per il loro proseguimento di stagione e chissà se ci rivedremo”.

Foto: Instagram Bianco