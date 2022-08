Italiano: “Non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica, fortunati nel finale”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria al fotofinish contro la Cremonese.

Queste le parole del tecnico dei viola: “Sono felicissimo, partire con una vittoria era un nostro obiettivo. Iniziare il campionato con i tre punti non è mai facile o scontato, anche in ottica Conference abbiamo dovuto mantenere qualche giocatore fresco e lucido per giovedì. Oltre a qualche adattato, come Benassi. Nel secondo tempo potevamo fare di più, perché l’anno scorso sfruttavamo meglio la superiorità numerica”.

Su Jovic: “Benissimo nel primo tempo, ho preferito tenerlo in campo per continuare a dargli minuti e far crescere una sua condizione fisica non ancora al 100%. Sono felice, un attaccante deve fare gol, ha lavorato benissimo legando il gioco anche nel primo tempo. Poteva segnare anche 2 o 3 gol”.

Vede dei passi in avanti rispetto all’anno scorso?

“Nel primo tempo siamo stati perfetti a parte il cross e il gol che abbiamo concesso. Però abbiamo creato i presupposti per farne altri 4 o 5. In ripiegamento siamo stati sempre bravi a limitare i pericoli, il secondo tempo invece non dovevamo abbassare la guardia. Quando abbassiamo i ritmi diventiamo normali. Abbiamo avuto situazioni per chiudere la partita, anche il loro portiere ha fatto parate incredibili. Comunque sono contento, a livello qualitativo abbiamo fatto molto bene”.

Dare spazio ai Kouame, ai Benassi è un modo per dire che c’è spazio per tutti?

“Kouame è stata una scelta ponderata, nel senso che da inizio ritiro spesso l’ho utilizzato come esterno, quindi ho scelto di riproporlo lì. Benassi ha la qualità di fare il terzino e in una gara in cui pensavo potessimo avere il dominio ci può stare. Penso che se si riesce a coinvolgere tutti, questo possa diventare un’arma decisiva per noi”

Ci racconta la gioia al rientro nello spogliatoio?

“Tutte le squadre quando vincono alla fine fanno festa. I tre punti sono sempre importanti, poi potevamo segnare anche di più e quindi rischiavamo un po’ di delusione, invece siamo stati premiati, anche se molto fortunati, ma il calcio è così”.

Foto: twitter Fiorentina