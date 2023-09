Italiano: “Nico Gonzalez ha recuperato ma non è al 100%. Dodò? Mi dispiace moltissimo”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali del club viola alla vigilia del match col Frosinone.

Queste le sue parole: “Abbiamo bisogno di far punti ora, bisogna mettere fieno in cascina per alzare la classifica e l’autostima. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Udine ed anche la concretezza mostrata nonostante la sofferenza. Non avendo tantissime situazioni davanti, siamo riusciti a sbloccare la partita e tenere il risultato. Sono soddisfatto però soprattutto perché quando arriviamo negli ultimi metri riempiamo l’area con tanti uomini ed in tanti sono decisivi in zona-gol. Vuol dire che partecipiamo tutti in fase offensiva. Son convinto che a breve arriveranno anche i gol degli attaccanti e degli esterni che ancora non hanno segnato”.

Su Nico Gonzalez – “Sta bene, non è al 100%, poi vediamo come utilizzarlo”.