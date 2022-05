Italiano: “Nessun dubbio sul futuro di Torreira”

In occasione della sfida contro la Sampdoria, Italiano ha tenuto la conferenza stampa parlando del futuro di Torreira sottolineando quanto segue: “Il play è il fulcro della squadra, se gira il centrocampo, gira tutta la squadra. E’ una regola del calcio, un principio base. Sia Torreira che Amrabat hanno sempre risposto bene, Lucas ha dato equilibrio ed è riuscito anche a fare gol. Sono due giocatori diversi per caratteristiche, abbiamo cercato di alternarli. Torreira ha dimostrato di essere importante, ha una qualità esagerata e si è scoperto anche bomber. Non ci sono dubbi per quello che potrà dare in futuro a questa squadra. Come detto per gli esterni, anche in mezzo al campo si può migliorare”

Sulle condizioni dell’ex Arsenal, Italiano spiega: ““Con la Roma non è partito dall’inizio perché nelle ultime settimane non è riuscito ad allenarsi al 100%. Ho voluto premiare Amrabat per la bella prestazione di Milano. Io cerco sempre di mandare in campo i giocatori al 100%, quando non l’ho fatto è stato un errore e mi assumo le mie responsabilità. Nessuna bocciatura, tutti sono allo stesso livello. Non mi piacere battezzare una squadra all’inizio, penso di ottenere più risultati facendo in maniera diversa. E forse questo ha fatto la differenza nella Fiorentina di questa stagione”.

Riguardo la contemporaneità delle partite l’ex tecnico dello Spezia esclama: “Mi sarebbe piaciuto giocare tutti allo stesso orario, ma ci adegueremo. Sapremo i risultati delle altre, noi non dobbiamo fare calcoli, non fa per noi”.

Foto: Twitter Fiorentina