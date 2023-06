Italiano: “Mi sento maturato. West Ham? Ha ottimi giocatori, dobbiamo stare sempre attenti”

Vincenzo Italiano a Sky Sport si è espresso così: “Entrando qui mi è passato per la testa tutto il percorso fatto quest’anno, dal play-off col Twente a oggi, un processo di crescita che ha portato a una finale dove ci si gioca tutto. Non vedo l’ora di vedere questo stadio gremito: raggiungere due finali in una stagione è un traguardo incredibile, la prima è andata male ma ne siamo venuti fuori a testa alta. Dobbiamo mettere in campo quello spirito ma commettere meno errori sia in attacco che in difesa. Il West Ham è una squadra piena di giocatori di qualità, di talento, forti fisicamente. Dobbiamo stare attenti sempre, quando abbiamo la palla e quando non l’abbiamo. E’ una finale, tutti i dettagli fanno la differenza. Abbiamo capito che le finali si giocano su piccoli episodi e dobbiamo stare davvero attenti”.

Questa esperienza cosa ti ha insegnato?: “Mi sento più maturo, sono cresciuto tantissimo e con un bagaglio immenso. Per me era la prima esperienza europea e non vedevo l’ora di affrontare qualcosa del genere. E’ una sfida affascinante, vai in giro per l’Europa e affronti un calcio differente. Mi sento diverso da come ho iniziato quest’anno e poi ho avuto in rosa giocatori che si sono messi a disposizione. Due finali non sono poca roba: speriamo di concludere bene domani”.

Foto: Twitter Fiorentina