Italiano: “Mi piace la concentrazione dei ragazzi. Finalmente Cabral ha messo le scarpe giuste, Sirigu decisivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così analizzato la vittoria per 2-0 contro la Cremonese: “Mi sta piacendo la concentrazione della squadra, stanno iniziando a capire che in alcuni momenti non bisogna rischiare. Stiamo capendo che in alcune partite bisogna essere più pratici. Loro nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà con l’ingresso di Buonaiuto ma siamo riusciti a difendere bene. I ragazzi stanno cominciando a leggere le situazioni e i momenti della partita. Oggi anche Sirigu ha fatto una parata decisiva per mantenere il doppio vantaggio”.

Poi ha proseguito parlando di Arthur Cabral: “Finalmente ha messo le scarpe giuste, le ha trovate e speriamo che non si consumino. Sia lui che Jovic stanno cominciando a trovare la porta e a lavorare meglio con i compagni. Stiamo avendo grandi vantaggi da tutti questi attegiamenti. Contro il Sivasspor non so chi giocherà in attacco, chuinque entrerà in campo darà una grande mano”.

Infine ha parlato della Coppe: “Le coppe danno tanto e tolgono in termini di allenamento. Devi cercare di gestire bene le forze però stiamo trovando il giusto equilibrio”. E di Rolando Mandragora, autore di un gol e un assist: “Ci parlo spesso con lui, all’inizio è arrivato con il freno tirato ma ora sta giocando libero di testa. È cresciuto tantissimo, oggi ha giocato bene nonostante l’ammonizione all’inizio”.

Foto: Instagram Fiorentina