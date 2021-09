Italiano: “Mi piace coinvolgere tutti i calciatori. Portiere? Ci sono delle gerarchie”. Poi elogia Vlahovic, Amrabat e Castrovilli

Si gode questo momento Vincenzo Italiano, reduce da due vittorie consecutive con la sua Fiorentina. Nel prossimo turno di campionato avrà di fronte il Genoa, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa. “Quando è uscito il calendario ero molto timoroso per questo inizio difficile. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra. Il nostro obiettivo è quello di essere una squadra vera con una grande identità”.

Poi si è soffermato sui singoli e sulla questione relativa al portiere: “Per quanto riguarda l’ultima gara ho premiato chi ha preparato in settimana la partita contro l’Atalanta. Ci sono delle gerarchie per quanto riguarda la porta e i ragazzi lo sanno. Domani vedremo. Vlahovic? Sono felice di avere calciatori che in questo momento non devono mai cambiare durante la settimana e vanno forte sempre. E’ in una fase di crescita incredibile, un ragazzo del 2000 e dunque giovanissimo. Ha grande personalità, gioca da adulto ed è molto attaccato a questa maglia. Anche lui deve rimanere questo perché è questa la strada per diventare un grande calciatore. Prossime tre partite? Credo che ci saranno un bel po’ di rotazioni. Venuti è a posto, nonostante risenta ancora della botta al polpaccio e non sarà tra i convocati. Spero di fare le scelte giuste per quanto riguarda la formazione. Mi piace coinvolgere tutti i miei calciatori. Amrabat? Ha qualità importanti. Spirito di sacrificio e lettura delle situazioni. I cinque cambi possono cambiare le sorti delle gara, tutti devono entrare con il piglio giusto. Castrovilli? Ha qualità incredibili. E’ un ragazzo giovane, può migliorare ancora molto”.

Foto: Twitter Fiorentina