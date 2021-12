Italiano: “Le ultime partite possono darci risposte importanti. Vlahovic deve continuare a giocare così”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Deve essere preparata come tutte le altre, sono tutte importanti al massimo. La posta in palio è sempre i tre punti, vogliamo continuare a fare bene, la Salernitana vuole punti per il proprio obiettivo. Dobbiamo scendere in campo come sempre. L’approccio è sempre stato ottimo”.

Su Vlahovic: “Deve continuare a giuocare in questo modo. Adesso stiamo crescendo anche nel servirlo, è il capocannoniere e deve continuare così. Quando gli attaccanti lavorano in questo modo la squadra ne trae un vantaggio enorme. Tutti gli attaccanti sono importanti e sono stati decisivo. Spero che la gara di Bologna di dia carica, entusiasmo e consapevolezza, volevamo la vittoria in trasferta da tanto”.

Sul percorso di crescita: “Avendo affrontato da avversario questo gruppo lo scorso anno avevo visto subito che c’era tanta qualità, ero convinto del potenziale. Non mi sono sbagliato e questa squadra può crescere ancora. A Bologna il tridente d’attacco era composto da un 2000, un ’99 e un ’98. Continuiamo a lavorare per ottenere la crescita, abbiamo avuto alti e bassi e dobbiamo crescere in maturità. Le ultime partite dell’anno possono darci risposte importanti. Vedo lavorare bene i miei giocatori, le vittorie aiutano a lavorare bene”. Foto: Twitter Fiorentina