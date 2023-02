Italiano: “Le prestazioni ci sono. Non abbiamo pareggiato per un tacchetto”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Quando sei sotto pressione come lo siamo noi o reagisci o crolli. Noi le prestazioni le facciamo sempre, non pareggiamo una gara per un tacchetto, per un laccio. Gli episodi negativi sempre dalla nostra parte. Se non otteniamo vittorie neanche con queste prestazioni vuol dire che tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Non è giusto perdere queste partite ma ne prendiamo atto. Troppi errori tecnici nel primo tempo, a volte regalavamo ripartenze. Pensare di dominare dal primo minuto qua è impensabile”.

Foto: twitter Fiorentina