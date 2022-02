Italiano: “L’Atalanta vorrà riscattare le due sconfitte contro di noi. Non sarà facile, ci sarà da sudare”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato la sfida di domani contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Lavorare con questo clima è l’ideale. L’Atalanta è una delle squadre più forti del campionato, sarà una gara difficile. Sono contento di ritrovare i nostri tifosi, con le ultime prestazioni un po’ di entusiasmo è tornato, anche se da parte nostra non è mai andato via. Dopo le sconfitte cerchiamo di ottenere sempre il massimo e ci siamo riusciti in queste due gare. Speriamo di avere un po’ più di continuità, è quella che ci è mancato nel girone d’andata”.

Sull’Atalanta: “Boga, Malinovskyi, tanto per fare due esempi, giocano senza dare punti di riferimento. L’Atalanta è una grande squadre, come ho detto, soprattutto per come affronta le partite. Dobbiamo essere bravi e cercare di ripetere le altre due prestazione. Koopmeiners? È un centrocampista completo, di estrema qualità. Ha fatto vedere ottime cose in Italia, è un giocatore duttile e molto bravo”.

Due vittorie in stagione con l’Atalanta: “L’Atalanta affronta le gare allo stesso modo, sono una grande squadra. Dobbiamo resettare e fare qualcosa in più rispetto alle partite precedenti, che sono state molto equilibrate. Abbiamo vinto, ma poteva succedere di tutto. Per portare a casa un risultato positivo, dobbiamo sudare tantissimo, cancellando le due vittorie ottenute”

Su Dragowski: “Ha questa occasione, è un portiere di valore. A volte alcune gerarchie cambiano ma non solo per le scelte dell’allenatore. Magari un giocatore si infortuna e sta fuori tre mesi e il sostituto fa bene e merita la conferma. Avrà voglia di rivalsa e sono sicuro che cercherà di fare una grandissima prestazione”.

Foto: Twitter Fiorentina