Italiano: “Lascio Roma con dispiacere. Partita rovinata da una decisione affrettata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano, ha così commentato la sconfitta per 2-0 contro la Roma: “Lascio Roma con molto dispiacere soprattutto per chi è venuto qui, l’espulsione ha rovinato una partita potenzialmente spettacolare. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, l’abbiamo mantenuta viva ma non puoi giocare 75 minuti in inferiorità numerica, archiviamo e pensiamo alla prossima, la decisione affrettata ha rovinato la partita, era un po’ che non rimanevamo in 10”.

Poi ha proseguito parlando di Amrabat: “È cresciuto tantissimo, ha tantissima personalità e autostima, corre dietro a tutti e sradica palloni, sta imparando anche a gestire il possesso. E’ tornato malconcio dal mondiale ed ho dovuto preservarlo per 15 giorni, questa sera ha dimostrato tutta la sua crescita”.

Infine, su Gonzalez: “È un calciatore che ha caratteristiche che gli altri non hanno, non averlo avuto per così tanto tempo ci ha penalizzati, attacca bene l’area ed ha qualità importanti di testa, sta ritrovando la forma e il giocare in 10 non lo ha aiutato. Può fare anche la prima punta se serve”.

Foto: Instagram Fiorentina