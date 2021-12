Italiano: “La squadra cresce di partita in partita. Terzic sarà titolare”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Verona. Ecco le sue parole: “Più che un voto è un giudizio al lavoro che stiamo facendo, sempre migliore rispetto all’inizio. Nella prima fase era qualcosa di altalenante, stiamo dando continuità ai risultati. È sotto gli occhi di tutti che siamo una squadra che cresce di partita in partita. Il giudizio è positivo, i voti non so metterli. Sono contento di quello che stiamo ottenendo. L’ultima dimostrazione è stata aver visto la squadra sotto di due gol, c’è stato un carattere straordinario. Gente che non molla mai, che tenta di evitare la sconfitta. Non bisogna abbassare la guardia e lo dico con tutta sincerità, siamo una squadra giovane e dimostriamo qualcosa di diverso ogni settimana, possiamo fare qualcosa di più di quello che già stiamo facendo. Sto chiedendo l’ultimo sforzo per terminare bene questo girone d’andata, per passare vacanze in maniera serena”.

Sull’assenza di Biraghi: “Abbandoniamo il 2021, possiamo concederci il fatto di dire che Terzic sarà della partita. Sarà una grande chance per dimostrare il suo valore, si allena forte, l’ho sempre stimolato a non mollare perché da un momento all’altro le possibilità arrivano per tutti. Deve stare sereno e tranquillo. Deve solo fare una grande partita, senza dimostrare niente a nessuno”.

Sull’Hellas Verona: “Quando si ha di fronte giocatori che stanno facendo bene, che sono in fiducia, bisogna limitarli per forza. Ha dimostrato che qualsiasi situazione riesce a tramutarla in gol. Cercare di non sottovalutare nulla, il gol fatto contro l’Atalanta è stato da grandissimo attaccante. Finta ad andare incontro, smarcato nello spazio. Bisogna stare attenti, ma oltre a lui c’è grande dinamismo, furore, fisicità che mette in campo il Verona quando è trascinato dallo stadio, dal Bentegodi, quando si tratta di guidare i giocatori si fa sentire. Dobbiamo stare attenti a tutto l’Hellas”.

