Italiano: “La società ci ha chiesto di rimanere in Europa. Chi tra Dallinga e Castro? Dipende dall’avversario”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Champions col Borussia Dortmund. Tra i temi trattati il dualismo tra gli attaccanti Castro e Dallinga e gli obiettivi societari.

“In questo momento pensiamo a recuperare al meglio le energie, viste le tante partite ravvicinate. Nel momento in cui sia Dallinga che Castro saranno al 100%, la scelta sarà fatta sulla base dell’avversario e da quello che ci possono dare i ragazzi. Castro è reduce dal gol, mentre Dallinga è entrato alla grande contro il Monza. L’obiettivo è presentarci al massimo delle nostre forze, perché domani avremo davanti una squadra molto fisica. Abbiamo però la possibilità di schierare tanti giocatori che hanno riposato nell’ultima partita. Il campionato? Qualcuno è lì a pochi punti, altre corrono forte. Sicuramente esserci avvicinati e aver messo pressione, va bene. Abbiamo capito che affrontando le partite con maturità possiamo continuare a galleggiare in quelle zone. Sono in ballo ancora molti punti. Mettiamo voglia durante gli allenamenti e manterremo questo passo. La società chiede di rimanere in Europa”.

Su Aebischer, Fabbian e Urbanski: “Aebischer era rientrato dopo uno stop estivo, poi si è fermato di nuovo e sta ancora lavorando a parte. Noi conosciamo le sue qualità, ma al momento è ancora out. Valuteremo come stanno i ragazzi perché abbiamo speso tante energie nell’ultima partita. Sia Fabbian che Urbanski hanno fatto molto bene quando sono stati chiamati in causa. C’è bisogno di tutti. Le partite non è possibile prevederle sotto il piano dello sviluppo e tutti devono leggerle anche dalla panchina”.

Su Odgaard: “Odgaard è davvero una grande sorpresa, non tanto per il ruolo che sta ricoprendo, quanto per quello che da alla squadra sotto l’aspetto del sacrificio, dell’intelligenza tattica in un ruolo che non aveva mai fatto. Gli faccio i complimenti per come si sta adattando e per come sta rispondendo a tutte le situazioni. Mi era piaciuto molto a Birmingham”.

Foto: Instagram Bologna