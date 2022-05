Italiano: “La Roma ha una solidità difensiva impressionante, Mourinho è un vincente”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha presentato la sfida contro la Roma nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita: “Veniamo da quattro sconfitte, ma prima venivamo da sei risultati utili. Vorrei ritrovare quella Fiorentina lì. La migliore in stagione che prendeva in mano le partite. Anche senza concretizzare più di tanto, eravamo sempre noi a comandare il gioco, soprattutto in casa siamo stati letali.

La Roma? Vederla dal vivo non è la stessa cosa, ti dà una percezione diversa. La Roma è forte, essere sotto tre punti rispetto ad una squadra fortissima è un orgoglio per noi. Ha una solidità difensiva impressionante, domani cercheremo di dargli filo da torcere. La qualità si richiede nella trequarti avversaria, ma anche quando si difende. Nel limitare Zaniolo e controllare Pellegrini che è un fenomeno.

Mourinho? Un vincente. Quello che ha fatto in carriera è grandioso, continua ancora a dimostrarlo in piazze non facili. L’ho ringraziato all’andata per i complimenti e gli faccio già l’in bocca al lupo per la finale di Conference“.

Foto: Twitter Roma