Italiano: “La gente non deve dubitare di noi per la sconfitta di Genova. L’assenza di Castrovilli è pesantissima”

È un momento non semplice per la Fiorentina, reduce dal 4-1 in casa della Samp. I Viola per la matematica posizione in Europa League devono obbligatoriamente vincere con la Juve sabato sera al Franchi. In caso contrario i toscani dovrebbero sperare in passi falsi di Roma e Atalanta. Ne ha parlato mister Italiano ai microfoni del club gigliato: “Ho preferito archiviare la gara con la Samp. Abbiamo visto un paio d’errori, ma ora ci concentriamo solo per quest’ultima partita. Dopo la Juve faremo le dovute analisi. Penso che la gente non debba dubitare di noi per la sconfitta a Genova. Venivamo da una partita strepitosa con la Roma. Siamo riusciti ad imporci. L’aspetto mentale conta tantissimo a questi livelli, a livello strategico sappiamo già cosa fare. Dobbiamo avere la testa solo ed esclusivamente alla partita. Mi aspetto una Fiorentina che metta tanta qualità sul campo, uno stadio che ci trascini dall’inizio alla fine. Tutti insieme possiamo coronare un sogno che quest’anno abbiamo reso reale. Per gli ultimi 90′ tutti uniti. Giocatori cresciuti maggiormente? Tantissimi. Mi viene in mente adesso, con gran dispiacere per averlo perso, Gaetano Castrovilli. Abbiamo avuto una grandissima perdita, stava crescendo tantissimo. Se dovessimo centrare l’obiettivo, lui ci ha dato una grandissima mano. Gli facciamo un grande in bocca al lupo”.

FOTO: Twitter Fiorentina