Italiano: “La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Stasera spettacolo notevole, ho fatto i complimenti a Motta”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria ai rigori con il Bologna e la terza semifinale di Coppa Italia consecutiva conquistata, è intervenuto al microfono di Mediaset: “E’ stata una gran bella partita, intensa, ricca di emozioni. Per me loro hanno avuto qualche situazione all’inizio, poi noi soprattutto nell’ultimo minuto nel tempo regolamentare potevamo chiuderla e poi anche con Kayode. E’ stata una bellissima partita, nessuno ha speculato sul risultato, volevamo vincere entrambi. Abbiamo dato uno spettacolo notevole, ho fatto anche i complimenti a Thiago Motta”.

Poi ha proseguito: “Milan o Atalanta? Il primo anno abbiamo incontrato la Juventus e in due partite non siamo riusciti a metterla in difficoltà. L’anno scorso con la Cremonese è andata meglio. Ora vediamo. Atalanta e Milan sono forti entrambi. Abbiamo dato un segnale, la Coppa Italia è un nostro obiettivo”.

Sulla mancanza dei gol di Beltran e Nzola: “Cosa possiamo. fare se si sbloccano? Siamo riusciti a fare questo primo scorcio di campionato, Conference e Coppa Italia con poca presenza in numeri di gol sia da Beltran che da Nzola, quindi abbiamo margini di miglioramento. Non sempre possiamo arrivare coi difensori e i centrocampisti, i gol degli attaccanti fanno la differenza. Bisogna sbloccarli perché loro sanno fare il loro mestiere. Noi siamo cresciuti in fase difensiva e arriviamo con tanti uomini in zona gol, ma se arriva anche il loro apporto nei numeri possiamo fare anche meglio”.

Sull’assetto inedito: “Nella riconquista abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo lasciato dentro Ikoné con Beltran e lasciavamo lo sfogo sugli esterni, dove poi arrivavamo con Kayode e Biraghi. Col passare dei minuti siamo venuti fuori alla grande. Era tutto preparato, anche se l’abbiamo fatto in pochissime ore. Loro hanno giocato venerdì sera e noi sabato sera, poteva starci anche una nostra mancanza dal punto di vista dell’intensità, invece i ragazzi hanno fatto una grande partita”.

Infine: “Oggi il campo era molto scivoloso. Se fai fatica a stare in piedi, fai fatica anche a gestire il pallone. Abbiamo uno dei manti erbosi più belli, richiameremo i giardinieri e cercheremo di far mettere a posto tutto”.

Foto: Instagram Fiorentina