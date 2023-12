Italiano: “La classifica è bellissima. Mercato? Dipende da come sta Dodo e dalle occasioni”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta dalla sua squadra sul campo del Monza: “Oggi è stata veramente straordinaria, a inizio secondo tempo abbiamo adottato un sistema che ogni tanto proviamo in allenamento ma non avevamo mai potuto attuare (il 3-4-2-1, ndr). Abbiamo tirato fuori orgoglio e carattere, ci volevamo regalare un Natale sereno e l’obiettivo è stato raggiunto. Ora passeremo tre giorni di serenità in famiglia, godendoci una classifica che è bellissima”.

Sul gol sbagliato da Ikoné: “Ikone in allenamento sbaglia gol simili a quello di oggi, non è nuovo a queste situazioni. Se decide di aggiungere gol e assist può diventare un esterno sinistro di altissimo livello. Problema emotivo? Sembra anche uno lucido, freddo e capace ma non capisco cosa gli succeda. Deve trovare l’annata in cui ogni palla va dentro, deve convincersi delle sue qualità e allora può fare il passo del grande giocatore. In allenamento, e spesso conferma anche in partita, fa numeri incredibili però i nostri esterni d’attacco devono essere concreti e più esigenti con loro stessi. Quello è il passo in più”.

Sul mercato: “Senza segreti o nascondere niente, aspettiamo di vedere come sta Dodo. Ancora è presto, ma se gli servirà ancora un bel po’ ci vorrà una soluzione a destra. C’è Pierozzi che seguiamo ma deve giocare ed è giovane, come anche Kayode, averne due così… Vediamo. Davanti Sottil ha ripreso a far gol e mi auguro non si sia fermato un’altra volta, poi vedremo le occasioni quando riaprirà il mercato”.

Foto: Instagram Fiorentina