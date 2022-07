Italiano: “Jovic deve crescere. Sono felice del lavoro fatto”

Al termine dell’amichevole tra Fiorentina e Triestina, ha parlato Vincenzo Italiano: “A parere mio Jovic avrà per un po’ questi alti e bassi. Bisogna stare bene ed essere atleti al 100%. Sono felice di questo ritiro. Grossi problemi fisici non li abbiamo avuti e questo era il primo obiettivo. Abbiamo lavorato su come smarcarci meglio, con azioni offensive e con qualche uomo in meno in area. Sono contento perché lo stiamo facendo bene”

Foto: Twitter Fiorentina