Italiano: “In questo momento ci gira così. Primo gol? È fallo su Fabbian”

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l’Aston Villa. “I ragazzi contro una squadra forte, sotto tutti i punti di vista, penso che abbiamo messo meno qualità nel gestire la palla e abbiamo cercato l’attacco alla profondità. Abbiamo avuto qualche situazione per fare gol, sul primo gol è fallo su Fabbian e poi non abbiamo avuto più la forza di far male. Ma anche oggi i ragazzi sono stati concentrati, in questo momento ci gira così. Non siamo riusciti a far gol nemmeno oggi ma qualcosa l’abbiamo mostrata”.

“Bisogna dare tutti qualcosa in più, cercare di curare tutti i dettagli. I presupposti per far gol ci sono, dobbiamo innalzare le percentuali davanti. Abbiamo troppi pochi punti in campionato rispetto alle prestazioni, così come in Champions. Non aver segnato è davvero un peccato, cercheremo di fare dell’altro. Nel secondo tempo abbiamo anche cambiato qualcosina, cercando di avere ancora fiducia ci toglieremo qualche soddisfazione”.

Sulla fase offensiva: “La cosa positiva è che continuiamo a parlare di produzione, gli attaccanti hanno nelle loro corde qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo dimostrando sotto porta. La scintilla si accende durante gli allenamenti, poi quando si arriva davanti ci vuole freddezza, concretezza e voglia di spaccare la porta. Abbiamo difeso bassi”.

Infine, un giudizio sulle squadre inglesi: “Vanno forti, se vogliamo competere con queste squadre devi innalzare queste componenti. Hanno un livello esagerato”.

