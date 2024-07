Italiano: “In Champions ci toglieremo soddisfazioni. Di Bologna mi piace tutto”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dal ritiro degli emiliani a Valles ha incontrato alcuni bambini in uan sorta di conferenza stampa.

Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Quando vinceremo la Champions? Non ricordo la data della finale. Del Bologna e di Bologna mi piace tutto, c’è un gruppo molto unito”.

Sulle aspettative in Champions “Ci toglieremo soddisfazioni e se qualche squadra esulterà al sorteggio ho già detto ai ragazzi che questo dovrà moltiplicare il nostro orgoglio”.

Foto: twitter Bologna