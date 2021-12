Italiano: “Il secondo tempo non bene. Vlahovic? Situazione facile da gestire”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Benevento.

Queste le sue parole: “Contenti del passaggio del turno e di andare ad affrontare una gara molto bella come quella con il Napoli a gennaio. Abbiamo fatto bene nei primi 45 minuti, dove abbiamo avuto il pallino del gioco nelle nostre mani. Nel secondo tempo, dopo il 2-0, abbiamo tirato i remi in barca e per poco non rischiavamo di buttare all’aria la partita. Bisogna essere sempre pronti e attenti”.

Su Vlahovic: “Il ragazzo lo avete visto tutti, come approccia le partite e come si comporta. Continua a essere un professionista esemplare, fa gol e ha trovato la concretezza. La situazione è facile da gestire, fa la differenza come si comporta e come si allena. Per il momento va tutto bene, in campo è il primo a rincorrere e ad aiutare i compagni”.

Foto: Twitter Fiorentina