Italiano: “Il problema è davanti, buttati due punti. Fischi? Mi spronano a dare di più”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro l’RFS Riga, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha così commentato il pareggio maturato al Franchi: “Ci stiamo abituato a questo tipo di epilogo ogni partita, non riusciamo a fare dei gol che sembrano già fatti. Si complicano delle partite che dovevi vincere largamente, finisce in parità e non abbiamo dimostrato il nostro valore. Abbiamo questa difficoltà nel mettere dentro la palla. Poi non vinciamo una partita che era da vincere. Si lavora per arrivare a tirare spesso in porta, ci abbiamo provato in ogni modo purtroppo non riusciamo a buttarla dentro con continuità e paghiamo questa poca freddezza e concretezza sotto porta. I ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la partita. Siamo qui rammaricati buttando via due punti. Conta far giocare gli attaccanti sempre insieme? Siamo stati obbligati a queste rotazioni per via dei playoff, in questo inizio di stagione ci sono state queste rotazioni. Puoi perdere identità per via dei cambi ma quando coinvolgi tutti ma tutti possono fare grandi prestazioni. La differenza in questo momento per la nostra squadra la sta facendo la poca fame in area di rigore. Il problema è lì davanti, è un peccato. Aspettative troppo alte per la Fiorentina? Se si sono alzate le aspettative è per merito nostro, siamo partiti lo scorso anno con una sconfitta a Roma per 3-1 ed eravamo felici. Abbiamo perso solo una gara e usciamo tra i fischi ma mi spronano a dare di più adesso. Sappiamo dove siamo, sappiamo in che realtà siamo e mi dispiace per il fatto che si possa perdere entusiasmo in pochi mesi. Lotteremo per uscire di nuovo tra gli applausi”.

Foto: Twitter Fiorentina