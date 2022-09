Italiano: “Il playoff di Conference ci ha tolto concentrazione. E in campionato…”

A margine della premiazione della 43a edizione del Torneo Nereo Rocco, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato del ritorno alla vittoria della sua squadra: “Siamo tornati a vincere ed è un successo meritato, abbiamo fatto quello che richiedeva il momento”. Poi ha proseguito: “Come dicevo prima, il primo tour de force è andato e siamo la squadra che ha giocato più partite di tutte. Quel playoff ci ha tolto tanta concentrazione perché tutti volevamo superare il turno e ci siamo concentrati su quello. In campionato potevamo avere qualche punto in più, lo meritavamo e cercheremo di andarcelo a riprendere. In alcune gare in campionato meritavamo di più”. Infine, su Jovic e Amrabat: “Erano acciaccati entrambi, cercheranno di recuperare, erano cose lievi niente di preoccupante”.

Foto: Twitter Fiorentina