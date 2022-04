Italiano: “Il mio futuro? Ho un contratto con la Fiorentina a certificarlo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Noi quest’anno siamo abituati così, si archiviano le prestazioni di qualsiasi tipo e si riparte. Figuriamoci se non archiviamo una partita storta come quella con l’Udinese. Venivamo però da prestazioni buone e risultati utili. Pensiamo solo a questi venti giorni, andiamo avanti con fiducia. Domani sarà una battaglia contro i primi della classe, noi faremo di tutto per non farci battere.

Il futuro? Il mio contratto esiste dal primo giorno, clausola o non clausola cambia poco. Sono l’allenatore della Fiorentina, ho un contratto e questo certifica il mio presente e il mio futuro, poi ognuno può dire quello che vuole.

L’obiettivo Europa? La Fiorentina staziona dalle prime giornate in quelle posizioni di classifica e ha tutto per restarci. Dobbiamo tornare a fare punti, a correre, a fare bene. Questi due passi falsi non ci volevano, pensavo si potesse ottenere di più dopo aver pareggiato a San Siro e vinto col Napoli“.

Foto: Twitter Fiorentina