Italiano: “Il gruppo è unito e non ne risentirà dell’addio di Vlahovic”

“Cabral è più simile per caratteristiche a Vlahovic. Con Piatek, invece, riempiamo più l’area. Starà a noi metterli nelle condizioni migliori per rendere. Piatek non è stato bene, ha solo svolto gli ultimi due allenamenti. In questo momento vedo grande voglia e disponibilità da parte loro per entrare in sintonia e aumentare l’intesa con i compagni. Sono chiamati a dare una grande mano per finalizzare e loro hanno voglia di fare questo ed essere decisivi. La squadra è convinta del lavoro che si sta facendo e fa progressi continui. Lavorando in un certo modo ci si può togliere soddisfazioni. È inutile nascondere che abbiamo perso un uomo decisivo ma si va avanti con forza e unione. Sappiamo che dobbiamo attaccare ogni partita con ferocia e siamo convinti della nostra forza. Nessun problema su questa situazione. Il gruppo è unito e non ne risentirà dell’addio di Vlahovic.”

FOTO: Twitter Fiorentina