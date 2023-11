Italiano: “Il Cukaricki? Non sarà un allenamento. Peccato per Beltran, Kayode sta guarendo”

Vincenzo Italiano ha presentato la gara di Conference della Fiorentina, domani in Serbia contro il Cukaricki. “Non siamo qui per un allenamento. La partita è importante, lo scorso anno abbiamo trovato difficoltà. Dobbiamo fare come all’andata, partendo bene e sbloccandola. Peccato per Beltran, ha una botta al costato che gli fa male. Domani dobbiamo vincere con chiunque andrà in campo. Dobbiamo trovare più soluzioni, in due delle tre partite perse in campionato ci sono stati sviluppi uguali, ovvero squadre che ci aspettavano e chiudevano tutti i varchi. In quel caso sono mancate qualità e giocare. Pierozzi ha avuto un fastidio muscolare quando doveva accelerare, ora è a disposizione ma deve alzare la condizione. Kayode è in fase di guarigione dalla distorsione alla caviglia, ma ancora non può esserci. Mina ha bisogno di trovare minuti e di intensificare considerata la sua enorme stazza. Cerchiamo di sfruttare questo turno e il fatto di essere favoriti. Quando siamo in fiducia, siamo un’altra squadra. La difesa? Contro la Juve abbiamo subito gol nell’unico errore fatto, anche lì bisogna stare più attenti”. Foto: Instagram Fiorentina