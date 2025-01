Italiano: “Il Borussia è una squadra pericolosissima, proveremo a fare qualcosa di straordinario”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in scena domani alle 21:00.

“La sfida la affrontiamo come l’ultima in casa. L’obiettivo è cancellare la casella zero delle vittorie e cercheremo di farlo in tutti i modi contro una squadra che anche in questa Champions sta facendo bene. Lo faremo proponendo entusiasmo insieme ai nostri tifosi. Stiamo bene e sono contento di come stiamo crescendo, forse anche grazie alla Champions. Abbiamo ben figurato fino a qui in questo percorso e dobbiamo ripartire da qui anche domani. Proveremo a fare qualcosa di straordinario contro una squadra molto forte. Il Borussia è una squadra pericolosissima, forte, che gioca a calcio… Hanno perso le ultime partite in modo rocambolesco. Hanno modificato qualcosa nel sistema di gioco ma spesso hanno proposto questi esterni d’attacco, la punta, il doppio mediano e penso che si presenteranno qui in questo modo, in alternativa saremo pronti ad adattarci. Sono una squadra abituata a questa competizione, quindi un avversario di livello e di grande valore ma siamo pronti per fare la nostra partita. Credo che questa squadra sia cresciuta molto, soprattutto sotto l’aspetto della condizione fisica. Sono molto contento della crescita di tutti. Io penso che la partita di Lisbona contro il Benfica abbia dimostrato la nostra crescita anche in questa competizione, ed è quello che dovremo rifare domani. Il mio rapporto con la Germani? Rimane un rapporto di 6 mesi poi la mia famiglia è tornata in Italia quindi a parte qualche battuta e qualche parente mi fermo qui”.

Foto: Instagram Bologna