Italiano: “Il bicchiere è tre quarti pieno. Secondo tempo straordinario” 

Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN il pareggio in casa della Roma. “La doppia superiorità numerica? Per pochi minuti, ma potevamo fare male alla Roma. Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario dopo un approccio non buono. La Roma ha pensato solo ed esclusivamente a difendere, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo concesso il gol in modo ingenuo, abbiamo verticalizzato e perso questa palla. Loro hanno fatto una grande giocata, bravi loro ma partita straordinaria della Fiorentina contro una squadra forte e dentro uno stadio infuocato. Il bicchiere è tre quarti pieno, forse ancora di più. Mi aspettavo la partita così, la Roma parte sempre forte, hanno fatto una giocata da fuoriclssse, poi devi rimetterla a posto e ci vuole carattere. Siamo stati bravi a riprenderla. Nico Ginzalez tornava da otto giorni di lavoro differenziato, per pochi centimetri non ha fatto gol di testa, ma è rientrato a pieno regime e siamo contenti. Io vedo una Fiorentina in crescita, anche se a volte in qualche spezzone di partita non siamo noi, soprattutto con le grandi squadre. Dobbiamo migliorare sotto porta, nelle scelte, negli ultimi 20, troveremo la strada giusta. Per una crescita bisogna avere continuità di prestazioni, sono convinto che la troveremo. Vogliamo migliorare il settimo e l’ottavo posto dei miei primi due anni”.

Foto: Instagram Fiorentina