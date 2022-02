Italiano: “Il 3-0 è troppo penalizzante. I nuovi? Serve tempo per integrarsi”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky il ko interno contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Non credo che il risultato rispecchi quanto visto sul campo. Il 3-0 è troppo penalizzante. Abbiamo commesso delle ingenuità clamorose nel secondo tempo. La Lazio è arrivata a questa partita con 15 giorni di preparazione diversa da noi e si è visto. I due gol incassati contropiede? È sul primo gol che dal rinvio di Strakosha dobbiamo impedire la ripartenza. Dobbiamo lavorare cercando di inserire velocemente i nuovi. Dobbiamo dare tempo a loro e analizzare gli errori. Il primo tempo, però, per me rimane ottimo. I nuovi sono arrivati da altri campionati e serve tempo per integrarsi in un gruppo che sta facendo bene. Serve anche pazienza, ma non troppa. I punti dobbiamo farli comunque”.

Su Cabral: “Perché titolare? Perché Piatek è stato male e Nico è arrivato solo per la rifinitura. Abbiamo accelerato l’inserimento e nei suo quattro allenamenti ha mostrato qualità”.

Su Ikoné: “Arriva in un reparto dove i suoi compagni hanno fatto bene. Ci sarà tempo e spazio per tutti”.

Sull’addio di Vlahovic: “Sono convinto che la maggior parte dei gol fatti da Vlahovic siano arrivati dal lavoro della squadra che lui era bravo a concretizzare. La struttura rimarrà la stessa, con Piatek e Cabral che possono entrare in questo meccanismo. La Serie A non perdona: dovremo essere rapidi sia noi a spiegargli i concetti sia loro ad apprenderli”.

Foto: Twitter Fiorentina