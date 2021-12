Italiano: “Ikoné ha qualità straordinarie. Mi auguro si ambienti subito”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato l’1-1 maturato contro il Verona.

Queste le parole del tecnico: “Mi piace il fatto che abbia fatto gol un subentrato, abbiamo reagito a un primo tempo non brillantissimo. Il primo tempo non mi è piaciuto, non siamo riusciti a venir fuori dalla loro pressione. Nelle ultime due partite avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, ma siamo contenti e non dobbiamo fermarci, siamo in netta crescita”.

Su Castrovilli: “Avevo detto che serviva un guizzo per riaccenderlo. È entrato benissimo, e mi auguro che questo gol gli dia ulteriore fiducia: quando entra con questa testa può fare la differenza. Sono contentissimo per lui. Il bilancio è molto positivo: chiudiamo a trentadue punti, in una zona di classifica che ci soddisfa e che dovremo provare a mantenere. Siamo stati bravi a venir fuori da un periodo altalenante, il bilancio è molto positivo”.

Su Ikoné: “Ikoné è un ragazzo forte, ha militato in una squadra francese che ha fatto campionati strepitosi, tra cui ha vinto l’anno scorso la Ligue 1. Si aggiunge ai quattro esterni che abbiamo, mi auguro si ambienti subito: ha qualità, sapete quanto ci tengo che davanti ci si muova bene. Penso che lui abbia nelle corde tutto ciò. Non è semplice andare ovunque e condurre le partite: il Verona è partito bene nella prima mezz’ora, sono stati bravi, ma siamo stati bravi anche noi a reagire. Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato quattro palle gol che avremmo potuto concretizzare diversamente. Ma va bene, va dato merito anche agli avversari”.

