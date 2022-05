Italiano: “Giocato alla pari con il Milan. Terracciano sta disputando un grandissimo campionato”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha analizzato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di DAZN: “Abbiamo reagito dopo le due prestazioni non belle, in termini di dinamismo e qualità: abbiamo giocato alla pari col Milan, nel primo tempo. Nel secondo si è un po’ sofferto ma abbiamo avuto una palla gol con Cabral, purtroppo ogni ingenuità la paghiamo. Potevamo evitare l’errore e la sconfitta ma siamo stati pari col Milan e non era facile.

Abbiamo smesso di tenere palla e di conseguenza arrivano meno occasioni. Però è anche merito del Milan e del pubblico che spinge e li accompagna, noi ci siamo abbassati con la linea per essere aggressivi, concedendo un po’ più di palleggio. Nel primo tempo ho visto grande personalità, meno nel secondo. Abbiamo ottenuto ciò che cercavamo, purtroppo veniamo da qualche sconfitta di troppo. Abbiamo una settimana-tipo e la prepareremo come si deve.

Terracciano? È stato l’unico errore di oggi, ha giocato tantissimi palloni bene tra primo e secondo tempo. Può capitare, sta facendo un grandissimo campionato. Mi dispiace perché al minimo errore ci roviniamo le prestazioni ma non gli ho detto niente“.

Foto: Twitter Fiorentina