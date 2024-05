Italiano: “Fiducioso per la finale, ma Atene è un problema”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky a una settimana dalla finale di Conference League: “Abbiamo più esperienza e siamo consapevoli che ci andiamo a giocare qualcosa di molto importante. Affronteremo un avversario preparato che ha qualità e valore. Giocheremo ad Atene, anche se non nel loro stadio, e questo può essere un problema in più. Abbiamo giocato una semifinale contro il Brugge di altissimo livello, dobbiamo ripetere queste partite. Ci arriviamo bene, i ragazzi sono carichi e motivati, sono fiducioso. Da ragazzino quando vedevo queste partite importanti in te era un qualcosa di unico vedere una squadra italiana affrontare una europea. Adesso ci siamo noi e penso che sia un grandissimo orgoglio”.

Foto: Instagram Fiorentina