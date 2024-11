Italiano: “Ferguson sta meglio e cresce in allenamento. Lykogiannis non ci sarà”

Qui di seguito le parole di Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa per presentare Bologna-Lecce.

“Il Lecce è una squadra che sa stare sempre a galla, che trova sempre la forza di reagire e che ha giocatori velocissimi. Noi dobbiamo stare molto attenti anche perché siamo una delle squadre che sbaglia di più nella metà campo avversaria e questi sono errori che non possiamo permetterci”.

Il tecnico del Bologna approfondisce poi il tema infortunati: “Ferguson lo abbiamo portato con noi a Cagliari per fargli riassaporare il clima gara anche se a causa di una sindrome influenzale non è potuto scendere in campo. Sta molto meglio e sta crescendo anche in allenamento: rientra da un problema serio e piano piano metterà condizione. Lo vedo concentrato e attento e sono convinto che possa aggiungere grande qualità alla nostra squadra. Lykogiannis non lo recuperiamo a causa di una forte contusione al polpaccio subita a Birmingham”.

Su De Silvestri e Odgaard: “De Silvestri ormai ha una grande attaccamento alla maglia. Mi piace quando c’è questo spirito: anche quando è uscito ha cercato di dare una mano all’allenatore e ai compagni. E’ bello vedere ragazzi come lui che ci tengono tantissimo a recuperare punti che purtroppo nelle scorse giornate abbiamo lasciato per strada. Lo spirito degli anni precedenti c’è ancora. Odgaard è un ragazzo molto disponibile e sa adattarsi bene a tutte le posizioni. In questo momento è molto soddisfatto di come stanno andando le cose e continueremo a riproporlo in quella posizione (trequartista dietro la punta n.d.r.)”.

Foto: Instagram Bologna