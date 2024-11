Italiano: “Ferguson deve cominciare ad andare forte. Dallinga? Di occasioni ne ha avute, spero faccia come il ketchup”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions col Lille. L’ex Fiorentina si è soffermato su alcune individualità della squadra, più precisamente su Ferguson (da non molto tornato a disposizione dopo un lungo infortunio) e su Dallinga, ancora a secco di gol.

“Ferguson? Non è questione di quale gara può o non può giocare, certamente deve cominciare ad andare forte, sarebbe entrato nella gara contro la Lazio ma il piano-gara è stato stravolto. Dallinga? Ci sono momenti o dinamiche in questo sport, credo che Thaijs in Champions di occasioni ne ha avute: spero che faccia come il ketchup, una volta in cui ti sblocchi poi i gol arrivano a valanga. Intanto deve stare tranquillo e sperare di continuare ad averle le situazioni da gol”. Assieme a Vincenzo Italiano c’era Lykogiannis: “Siamo fiduciosi che prima o poi Dallinga si sbloccherà, lui e Castro stanno facendo un grande lavoro”.

Foto: Instagram Bologna