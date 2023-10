Italiano: “Felice per Beltran. Kayode? E’ una brutta distorsione alla caviglia. Speriamo non sia grave”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria in Conference League.

Queste le sue parole: “Finalmente si è sbloccato Beltran, era impossibile continuare così. Noi lavoriamo per loro, loro devono cercare di metterci qualcosa. E Lucas oggi ci ha messo qualcosa, l’ho visto gioire, almeno adesso so come esulta. Siamo contenti”.

Vittoria importante visto il pari nell’altra sfida del girone “Era questo l’obiettivo, sperando in risultato buono per noi nell’altra gara. E alla fine è stato così. Lo scorso anno abbiamo fatto il playoff per differenza reti, nell’intervallo abbiamo parlato ed abbiamo che se ci fosse stata la se possibilità di fare altri gol avremmo dovuto sfruttarla. Siamo stati bravi”.

Come sta Kayode? “Una distorsione alla caviglia sinistra non bella, speriamo che non sia qualcosa che lo tengo a lungo fuori”

I primi due gol li avevate preparati così? Beltran e Nzola hanno libertà di allungare la squadra nel momento in cui gli altri concedono spazio dietro. Non siamo gli unici a concedere metri nella linea difensiva. Loro devono allungare e dettare il passaggio in verticale. Lucas è stato bravo, ma sono stati bravi anche Ranieri e Quarta nel passaggio”.

Sulla fas4 difensiva: “Ho solamente detto che dà fastidio che quando la Fiorentina subisce qualche gol in più, si punta il dito sulla fase difensiva. Noi lavoriamo così, cerchiamo di recuperare palla in tutte le zone del campo. I difensori sanno che quando la palla è contesa possono provare a giocare d’anticipo. Capita a tutti di lavorare con un baricentro più alto, questo è il principio della Fiorentina, che ha portato grandi risultati ed ha portato a giocare due finali”.

