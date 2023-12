Italiano felice: “Ottimo approccio e grande primo tempo della Fiorentina”

Soddisfazione di Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN per la bella vittoria della Fiorentina. “Bravi i ragazzi. Grande approccio e grande primo tempo, giusta attenzione e giusta concentrazione. Dovevamo ricominciare a pedalare in campionato, ottima prestazione. Abbiamo fatto una partita come andava fatta, avendo giocato giovedì sera. Abbiamo fatto bene tutto oggi, rifinitura, conclusioni, abbiamo concesso poco alla Salernitana tranne che in una situazione. Ma i ragazzi hanno lavorato bene, da squadra matura, loro hanno capito il valore di questi tre punti. Beltran oltre al rigore ha lavorato bene, ha legato il gioco, ha permesso alla squadra di guadagnare metri. Sono contento anche per Sottil che si è sbloccato. Giornata positiva. Noi lavoriamo per migliorare tutto quello che non è andato per il verso giusto. La pressione? Ce l’abbiamo tutti, dobbiamo lavorare per gestire questa pressione. Sono contento della reazione dei ragazzi”.

Foto: twitter Fiorentina