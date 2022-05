Italiano: “Fatto un grande campionato, non volevamo rovinarlo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Roma: “Sono tre punti che servivano, inaspettatamente eravamo un po’ caduti, appannati e non eravamo più noi stessi. A Milano c’è stata una prestazione di livello ma senza punti, dunque ci tenevamo a raccoglierne tre oggi. Abbiamo fatto un grande campionato e non volevamo rovinarlo. Quando i ragazzi sono così vogliosi e propositivi, per gli altri diventa difficile.

È il primo anno di un percorso nuovo, dov’è quasi tutto cambiato rispetto al passato. Servono anni, partite e l’esperienza necessaria. Mi viene in mente l’Atalanta, che fa grandissime cose dopo 5-6 anni. Ci sono giocatori funzionali, abbiamo posto le basi e dovremo essere bravi a cercare di migliorare tutto.

Amrabat? Quest’anno ha dovuto masticare amaro per la sana competizione, ma si è fatto sempre trovare pronto quando chiamato in causa. Con ritmo e minuti può diventare un calciatore devastante. Ha avuto un periodo non bello, si era un po’ seduto, invece adesso sta tornando sui suoi livelli.

Siamo alle ultime due battute, sono mesi che andiamo a mille all’ora, ora è una questione di punto a punto, siamo lì dall’inizio e ci teniamo a rimanerci“.

Foto: Twitter Fiorentina