Italiano: “Esterni? Siamo in pochi. Ne abbiamo parlato, dobbiamo fare qualcosa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato della situazione esterni in casa viola: “Kouamé è in Coppa d’Africa, Sottil e Nico sono infortunati. Eravamo in cinque, siamo rimasti in due. Oggi abbiamo dovuto adattare Parisi perché sapevamo che potevamo arrivare a questa situazione. Infatti in questa settimana qualcosina abbiamo fatto, Brekalo è un po’ che non gioca e sapevamo che poteva, pian piano, perdere un po’ di ritmo. È chiaro che siamo in pochi e di questo ne avevamo parlato. Lì dobbiamo fare qualcosa”.

Foto: Instagram Fiorentina