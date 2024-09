Italiano: “Esordio positivo. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri”

Esordio con un pari del Bologna in Champoons, che impatta 0-0 contro lo Shakhtar.

Vincenzo Italiano, allenatore dei felsinei, ha parlato a Sky al termine della gara. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto occasioni, in questo esordio in Champions abbiamo disputato la partita che dovevamo fare. Dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi metri, dovevamo sfruttare qualche calcio da fermo però i ragazzi devo dire che sono un po’ rammaricati perché era una partita che potevamo portare a casa. E’ stata una buona prestazione. Loro palleggiano tantissimo sotto porta, rischiano tanto e rubare qualche palla a ridosso della loro area poteva permetterci di creare qualche occasione pericolosa”.

Tanti cambi di fronte: “Abbiamo attaccato su entrambe le corsie, abbiamo alternato, si rintanavano dentro la metà campo e ci concedevano i cambi di fronte. Dobbiamo crescere e migliorare quando arrivano le opportunità, le stiamo creando e in casa abbiamo uno spirito diverso rispetto alla gare fuori casa e dobbiamo migliorare. E’ stato un esordio positivo, bravi i ragazzi e continuiamo a lavorare”.

Sull’occasione fallita da Fabbian? “Deve attaccare la palla un po’ prima per non dare tempo al portiere, doveva calciare subito sennò gli concedi di aprire le braccia e le gambe. Abbiamo creato la stessa situazione a Castro come contro il Napoli e non è riuscita ad alzarla. Devi metterci anche l’emozione e anche il fatto che quel rigore è l’unica palla sopra la testa dei difensori che non abbiamo letto bene, è stato bravissimo Skorupski altrimenti cambiava la partita. Siamo stati bravi, complimenti ai ragazzi per l’ottima prestazione”.

Foto: twitter Bologna