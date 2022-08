Italiano esalta Barak: “É un grande acquisto”

Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, Vincenzo Italiano ha preso la parola in conferenza per presentare il match del Franchi. Dopo la qualificazione in Conference League, l’attenzione è tutta sulla partita contro il Napoli.

Tra le varie domande, Italiano ha speso alcune parole anche per il nuovo arrivato in casa viola: “Barak? E’ un grandissimo innesto per esperienza, qualità e fisicità. Gioca da tanti anni in Italia ed è un grosso vantaggio per inserirlo il più velocemente possibile. Sa invadere l’area e fare gol, ha grande personalità. La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto. È pronto ma ha svolto un solo allenamento vero ieri ma ha la stima di tutti”.

Foto: Twitter Fiorentina