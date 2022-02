Italiano: “Ero estraneo alla cessione di Vlahovic. Commisso è tranquillo e ci ha dato la carica”

Ero estraneo all’addio di Vlahovic. Con lui parlavo solo di questioni di campo ma non mi sento tradito perché parlavamo di come muoversi e nient’altro. La questione andava avanti da un sacco di tempo. Posso solo mettere dentro la cosa e cercare di non far rimpiangere la sua assenza. I due nuovi acquisti mi danno grandissima fiducia. Qui lavoriamo bene e siamo molto tranquilli. Se continuiamo a sviluppare le nostre azioni in questo modo, i gol arriveranno. Gonzales è arrivato ieri e un po’ acciaccato. Nulla di particolare. Penso che stia bene e sarà a disposizione. Ho letto quanto aveva dichiarato il Presidente Commisso. Ho parlato con lui. Ci siamo fatti una chiacchierata ed era tranquillo. Ha dimostrato grande vicinanza e non ci siamo detti altro che continuare su questa strada. Per quanto mi riguarda l’ho visto carico e orgoglioso della squadra. In mezzo al campo ci sono Amrabat Torreira. Dovranno prendersi la responsabilità di fare il play in questa squadra. Amrabat deve solo accelerare la trasmissione della palla ma si è sempre fatto trovare pronto. Ho sentito le dichiarazioni del Direttore Pradè e le sposo in pieno. Lavoriamo con sintonia. Personalmente a Firenze mi trovo tanto bene e sono felicissimo di lavorare in questo ambiente. Gente appassionata, che lavora 24 ore per la causa. In futuro decideremo come evolvere la situazione.”

FOTO: Twitter Fiorentina