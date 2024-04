Italiano e quei giudizi incompetenti che cambiano dalla sera alla mattina

Vincenzo Italiano ora è diventato un genio per una parte della critica fiorentina. La stessa che il giorno prima di Fiorentina-Atalanta lo aveva bocciato come un allenatore con gli stessi limiti, incapace. Da asino a genio è un attimo, ci vuole coraggio… La stessa che lo aveva bollato come un tecnico in totale confusione o senza idee. La stessa che qualche mese fa aveva sente sentenziato che non è un allenatore capace sui cambi. Forse bisognerebbe essere capaci di scrivere pezzi per non rendere le edicole sempre più deserte. O i siti sempre meno affollati. Sono due o tre specialisti del nulla che si alternano lasciando Tizio al comando del gruppo e poi mandando in avanscoperta Caio o Sempronio. Ovviamente, dopo Fiorentina-Atalanta di ieri lo stesso genio della lampada, che lo aveva bollato 24 ore prima, ha restituito a Italiano è la patente di fenomeno. Noi crediamo che a Firenze ci sia un grande problema nella comunicazione di chi dice di voler bene ai viola, di tenerci e poi sputa sentenze senza senso. Esattamente come avevano fatto nei riguardi del club, provando a creare spaccature assurde. In realtà sono tentativi isolati e dallo scarso seguito. Quanto a Italiano non ci possono essere dubbi sul suo lavoro a Firenze e anche sul miglioramento dei numeri difensivi dallo Spezia al terzo anno sulla panchina viola. Un cosa sarebbe augurabile, non cambiare giudizio nel giro di 24 ore: è l’abc, non una questione di sopravvvivenza ma di coerenza. E di competenza.

Foto: sito Fiorentina