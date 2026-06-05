Italiano a Istanbul: “È un momento molto emozionante per me, non vedo l’ora”

05/06/2026 | 19:14:21

Come anticipato, Vincenzo Italiano si appresta a firmare come allenatore del Besiktas. Il tecnico ex Bologna in questi minuti è atterrato a Istanbul. Visibilmente emozionato, Vincenzo Italiano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da futuro allenatore del Beşiktaş: “Ringrazio tutti. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. È un momento molto emozionante per me. Voglio ringraziare il presidente e tutti i membri del consiglio di amministrazione per la fiducia che mi hanno dimostrato”.

Foto: X Besiktas