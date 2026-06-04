Esclusiva: Italiano, ecco l’offerta del Besiktas

04/06/2026 | 18:38:36

Dopo aver lasciato il Bologna, Vincenzo Italiano potrebbe davvero ripartire dalla Turchia. Nelle ultime ore è stata formalizzata l’offerta del Besiktas, possiamo rivelare le cifre. Contratto con base biennale da 6 milioni netti a stagione, per il suo staff 2,5 milioni netti a stagione. La trattativa è ormai entrata nel vivo, Italiano ha dato la sua totale disponibilità e adesso le parti sono al lavoro per formalizzare gli ultimi dettagli.

Foto: Instagram Fiorentina