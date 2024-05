Italiano: “Due volte su due in finale di Conference, è straordinario. Ho avuto timore sul rigore”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’1-1 contro il Club Brugge, che vale l’accesso alla finale di Conference League.

Seconda finale consecutiva, conquistata con grande merito.

“Due anni in questa competizione e due finali: straordinario. La maledizione dei pali ci perseguita, menomale che con Beltran abbiamo segnato il rigore. Dentro una bolgia incredibile e contro una squadra forte: bravi ai miei ragazzi”.

Poi ha proseguito: “Quando sono arrivato a Firenze, parlando con i tifosi, ho detto che avrei fatto di tutto per andare nelle coppe che non ho mai affrontato da giocatore. Non conoscevo l’Europa, devo dire che è un percorso fantastico e sono felice perché anche quest’anno siamo in finale”.

Sul rigore decisivo: “Quest’anno maledetti i legni e anche i rigori. Ho avuto un po’ di timore, invece bravo Lucas che si è preso la responsabilità. Ha dimostrato grande personalità, il pallone era pesante”.

