Italiano: “Dovremo tirare fuori il nostro meglio per contrastare il Milan. Milenkovic è recuperato”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Milan: “Ci aspetta una partita difficile per noi, conosciamo il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita. Mi auguro che i ragazzi possano tirar fuori una prestazione di alto livello perché solo in questo modo sarà possibile contrastare i rossoneri”.

Su Milenkovic e Terzic: “Nikola sta molto meglio. È recuperato, quindi è a disposizione. Mi dispiace per Terzic perché era in un buon momento. Mi auguro che recuperi in fretta perché abbiamo bisogno di tutti, lo aspettiamo a braccia aperte. La rosa a disposizione mi offre varie soluzioni, per cui se servisse, abbiamo calciatori in grado di potersi adattare nel suo ruolo. Sicuramente anche qualche ragazzo più giovane potrebbe darci una mano”.

Foto: Instagram Fiorentina